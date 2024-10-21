Coşku hiç eksilmedi

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali, Gönyeli çemberinde büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti.
DJ'lerin ve sevilen şarkıcıların konseriyle renklenen festivalin finalinde Türkiye’nin sevilen sanatçısı Can Bonomo sahne aldı.
Muhteşem festivalin son gecesinde Gönyeli Çemberi’nde coşku zirveye çıktı.
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