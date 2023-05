Colony’de muhteşem 20. yıl gecesi

Ülkemizin en iyi otelleri arasında yer alan The Arkın Colony Otel’in kuruluşunun 20. Yıldönümü muhteşem bir organizasyon ile kutlandı

Başarılı işadamlarımızdan Erbil Arkın’ın 19 Mayıs 2003’te hizmete sunduğu Girne’deki The Arkın Colony Otel’in 20.yılı muhteşem bir gece ile kutlandı.20 yıldır aynı kalitede hizmet veren The Arkın Colony Otel bunun gurur ve mutluluğunu yapılan unutulmaz kutlamada konuklarla birlikte yaşadı.2003 yılında açılışını Sezen Aksu'nun yaptığı The Arkın Colony Hotel'in 20. yıl kutlaması ise sevilen sanatçı Candan Erçetin’in muhteşem sahnesi ile yapıldı.Gece birçok siyasetçinin yanı sıra belediye başkanları ile iş adamları ve daha birçok davetlinin katılımıyla bol eğlenceli ve sürprizlerle gerçekleşti.Bu gurur gecesinde Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın yaptığı kısa konuşmada 20 yıl önceki heyecan ve gururla Arkın Colony Otel’in hizmete devam edeceğini dile getirdi.Daha sonra sahne alan sevilen sanatçı Candan Erçetin'in tüm konukları eğlendirdiği performansıyla harika bir gece yaşandı