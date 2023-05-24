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Çocuklarla birlikte kahvaltı yapıldı

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Süt Haftası çerçevesinde farkındalık yaratmak amacıyla Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda kahvaltılı etkinlik düzenlendi

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Çocuklarla birlikte kahvaltı yapıldı
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Süt Haftası çerçevesinde Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda kahvaltılı etkinlik düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada sütün faydalarının çocuk yaşlarda bilinmesinin önemine değindi.
Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, sosyal sorumluluk anlamında belediye olarak çok çeşitli etkinlik ve projeler hayata geçirdiklerini ifade ederek, Süt Hafta nedeniyle bu etkinliğe de ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.
Sütün faydaları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini kaydeden Amcaoğlu, hem Süt Haftası hem de 1 Haziran Dünya Çocuk günü nedeniyle festival düzenleyecekleri söyledi.
Süt Endüstrisi Kurumu Müdürü Mehmet Karadayı da, hafta boyunca tüm Anaokul ve ilkokullarda süt dağıtımı yapılacağını kaydetti.
Gönyeli Fazıl Pülümer Anaokulu Müdürü Selva Kaçmaz ise, amaçlarının çocuklara sütü sevdirmeyi ve sağlıklı beslenmeyi öğretmek olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte okul bahçesinde kahvaltı yapıldı.
 
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