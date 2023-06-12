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Çocukları keyiflendiren oyun

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19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde çocuklar da unutulmadı. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sunduğu Bir Gün Ayakkabımın Teki isimli çocuk oyunu, çocuk izleyicileri hem eğlendirdi hem de düşündürdü

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Çocukları keyiflendiren oyun
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sunduğu Bir Gün Ayakkabımın Teki isimli çocuk oyunu ile devam etti. Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun çocuk izleyicileri hem eğlendirdi hem de düşündürdü.
Derya Yıldırım’ın yazdığı ve yer aldığı oyunun yönetmenliğini Özgür Kaymak, dramatujisini Sinem Özlek yaptı.
SIRADA LBT’NİN ‘PARAYA HAYIR’ OYUNU VAR
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali 13 Haziran Salı akşamı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Paraya Hayır oyunu ile devam edecek.
Oyun RDÜ Kültür Merkezi’nde yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.
Festival biletleri online olarak https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/kibris linkinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden alınabiliyor.
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