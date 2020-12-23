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Çocuklar şehitlerimizi andı

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Haspolat İlkokulu'nda, şehitlerimizi anma etkinlikleri yapıldı

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Çocuklar şehitlerimizi andı

 
Eğitim öğretim faaliyetlerinin COVID - 19 önlemleri çerçevesinde sürdüğü Haspolat İlkokulu'nda, çalışma takvimindeki etkinlikler de yapılıyor.


21 - 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Haftası anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlerimiz okulda düzenlenen törenle anıldı.



Okul müdürü Mehmet Malek'in Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan tören, okul öğretmeni Soydan Sakallı'nın konuşmasıyla devam etti. Okul öğrencileri öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları şiir ve yazıları okuyarak şehitlerimizi andılar.


 
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