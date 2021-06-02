Çocuklar bayram etti

1 Haziran Dünya Çocuk Günü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı

1 Haziran Dünya Çocuk Günü dün ülke genelinde kutlandı.Başbakan Ersan Saner, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.Dersteki çocuklarla sohbet eden Başbakan Saner ve Amcaoğlu daha sonra bahçede çocuklara hediye dağıtıp, toplu fotoğraf çektirdi. Özel eğitim gören çocuklara dondurma ikramında da bulunuldu.Girne Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı, Zeytinlik Çocuk Parkı ve Karşıyaka Çocuk Parkı’nda 10.00 -12.00 saatleri arasında İleli Market ve Atakom Ltd. sponsorluğunda çocuklara ücretsiz dondurma ve balon dağıtıldı.Dünya Çocuk Günü nedeniyle ayrıca, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda, aynı saatler içerisinde çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler, çeşitli atölye çalışmaları yarışma ve müzikli oyunların yer aldığı bir etkinlik düzenlendi.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların geleceğin gençleri ve yarınların yöneticileri olacağını belirterek, ülke ve dünya çocuklarının tüm dünya 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.Değirmenlik Belediyesi ise, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde, çocuklara hediye dağıttı.Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, tüm çocukların çocuk haklarının “çok önemli” olduğunu, çocukların refah içinde yaşamaları gerektiğini söyleyerek, çocukların “1 Haziran Dünya Çocuk Günü”nü kutladı.Açıklamada ayrıca Değirmenlik Belediyesi’nin “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” olması nedeniyle, belde çocuklarının mutluluğunu paylaşmak adına belediyeye bağlı tüm köylerde gün boyunca belediye ekipleri tarafından hediyeler dağıtılacağı da ifade edildi.Başbakan Saner, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiGirne Belediyesi, etkinlikler düzenlediDeğirmenlik Belediyesi, çocuklara hediye dağıttı