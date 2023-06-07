banner913
banner932
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
7 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
11 0
 
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
13 0
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
126 0
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
15 0
banner915

Çocuk Festivali’nde renkli gösteriler

banner476

banner825
Çocuk Festivali’nde renkli gösteriler
banner931
Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından organize edilen “15. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” önceki akşam Lefkoşa’da yapılan gösterilerle başladı.
Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Litvanya ve  Kırgızistan’dan konuk ekiplerinin gösterileri yanında FOGEM bünyesinde faaliyet gösteren üç farklı yaş grubundaki ekipler önceki akşam yapılan etkinlikte gösterilerini sundular.
Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda toplanan çocuklar, şarkılar ve oyunlar eşliğinde Kızılbaş Parkı’na yürüdü.
Kortej sonrasında konuk ekipler ve FOGEM ekipleri Kızılbaş Parkı’nda sahne gösterilerini yaptı. Sahne performanslarında her grup ülkelerine ait geleneksel halk danslarını sundu.
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.