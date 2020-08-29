Çocuk dansçılar yazın keyfini çıkardı

Sergen Özbay Dans Akademisi 5 ile 10 yaşları aralığındaki çocuk dansçıları için Eroza Tatil Köyü’nde bir yüzme kampı gerçekleştirdi

Güzelyurt’ta hizmet veren Sergen Özbay Dans Akademisi 5 ile 10 yaşları aralığındaki çocuk dansçıları için yüzme kampı gerçekleştirdi.Eğitmen ve çocuklardan oluşan toplam 25 kişinin katıldığı Eroza Tatil Köyü’ndeki etkinlikte çocuk dansçılar keyifli anlar yaşadılar.Eğitmen Sergen Özbay eşliğinde gerçekleşen etkinlik hakkında konuşan Özbay amaçlarının yazın keyfini çocuklara yaşatmak olduğunu belirtti. Bunun için de bölgenin tek tatil köyü olan Eroza Tatil Köyü’nde bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Özbay, bugün dans, work shop, cimnastik ve yemek etkinliği ile çocuklara iyi bir havuz partisi yaşatacaklarını sözlerine ekledi.