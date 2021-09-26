“Cittaslow Sunday” etkinliği yapıldı

Dünyadaki tüm Cittaslow kentlerle eş zamanlı olarak bu yıl üçüncüsü “süt ve süt ürünleri” temasıyla düzenlenen etkinlik, Yeniboğaziçi Belediye Festival Alanı’nda yer aldı

KKTC’deki 5 Cittaslow belediye, yerel üreticilerin desteklenmesi ve yerel ürünlerin ön plana çıkarılması amacıyla “Cittaslow Sunday” etkinliği düzenledi.

Dünyadaki tüm Cittaslow kentlerle eş zamanlı olarak bu yıl üçüncüsü “süt ve süt ürünleri” temasıyla düzenlenen etkinlik, Yeniboğaziçi Belediye Festival Alanı’nda yer aldı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın halkı selamlamasının ardından günün anlamına ilişkin konuşmayı Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar yaptı.

Zurnacılar, Cittaslow kapsamında 5 belediye iş birliğinde bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri Cittaslow Sunday organizasyonundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Zurnacılar, Geçitkale’nin zeytin, Mehmetçik’in bağ, Lefke’nin hurma, Tatlısu’nun harnup ve Yeniboğaziçi’nin süt ve süt ürünleri temasıyla etkinlikte yer aldığını belirterek, 5 belediyenin de ortak amacının geleneksel kültürlerin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması olduğunu ifade etti.



Yeniboğaziçi’ndeki Cittaslow Sunday etkinliğinde, hellim ve tarhana yapım atölyesi; süt ürünlerin yanı sıra pek çok yerel ürünlerin satışı için tezgahlar kuruldu. Etkinlikte Taşkent Doğa Parkı Koru Sergisi, halk dansları gösterisi ve Retro müzik grubu sahne aldı.

Sabah 10.00’da başlayan ve 18.00’e kadar sürecek Cittaslow’a üye Lefke, Geçitkale, Tatlısu, Mehmetçik ve Yeniboğaziçi Belediyelerinin ortak Cittaslow Sunday etkinliği, Telsim Vodafone ile Mardo dondurmalarının sponsorluğunda ve Taşkent Doğa Parkı’nın katkılarıyla yapıldı.



Yerel ürünlerin tanıtılması, yerel pazarın geliştirilmesi, kooperatifleşme, küçük üreticinin desteklenmesi, yerel değerlerin ön plana çıkartılması amacı ile bu yıl 3’üncüsü organize edilen Cittaslow Sunday Süt ve Süt Ürünleri etkinliğinde, 30 civarında yerel üretici tezgah kurup yerel ürün satışı yaptı.

Cittaslow Belediye Başkanlarının açılışta konuşmalar da yaptığı etkinlikte geleneksel yöntemlerle hellim ve tarhana yapımı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.