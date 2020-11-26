Cinsiyetçi sözler ateşe verildi

Kıbrıs Feminist İnisiyatifi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Lefkoşa’da dayanışma eylemi düzenledi.Eylemde, cinsiyetçi sözler, kağıtlar ve pankartlara yazılarak etkinlikte yakılan ateşe atıldı

Kıbrıs Feminist İnisiyatifi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Lefkoşa’da dayanışma eylemi gerçekleştirdi...Kuğulu Park’ta yer alan eylemde, cinsiyetçi sözler, kağıtlar ve pankartlara yazılarak etkinlikte yakılan ateşe atıldı.Kıbrıs Feminist İnisiyatifi adına FezileOsum yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına mücadele sürdürüldüğünü belirtti.Osum, orta çağda eril tahakküm altında cadılaştırarak yakılan kadınların kız kardeşi olduklarını, bu zihniyetin bugün hala yaşam alanlarını kuşattığını söyledi.Eylemde, “Eşitsizliğe rızam yok”, “kamu kaynaklarının adaletsiz dağıtıma itirazım var”, “çocuk bakım yükünün sadece kadına bırakılmasına rızam yok” gibi sloganlar pankartlara yazılarak ateşe verildi.