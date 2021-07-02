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Cinemall ‘da bugün film keyfiniz ücretsiz!

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Cinemall bugün açılışa özel olarak , Hababam Sınıfı-Yaz Oyunları filmini ücretsiz olarak gösterime sunuyor

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Cinemall ‘da bugün film keyfiniz ücretsiz!
City Mall Avm sinema salonları Cinemall, Covid -19 sürecinin ardından   bugün  yeniden sinema severlere kapılarını açıyor.
Cinemall sinema salonları, seyircisi ile yeniden buluşmanın heyecanı ile  bugün Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin tüm seanslarını ücretsiz olarak seyircileriyle buluşturacak.
Yeni sezon da bu hafta  seyircisiyle buluşacak filmler; Hababam Sınıfı Yaz Oyunları ve  Hızlı ve Öfkeli-9 2-8 Temmuz  tarihleri arasında gösterimde olacak.
 
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