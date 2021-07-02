Cinemall ‘da bugün film keyfiniz ücretsiz!

City Mall Avm sinema salonları Cinemall, Covid -19 sürecinin ardından bugün yeniden sinema severlere kapılarını açıyor.
Cinemall sinema salonları, seyircisi ile yeniden buluşmanın heyecanı ile bugün Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin tüm seanslarını ücretsiz olarak seyircileriyle buluşturacak.
Yeni sezon da bu hafta seyircisiyle buluşacak filmler; Hababam Sınıfı Yaz Oyunları ve Hızlı ve Öfkeli-9 2-8 Temmuz tarihleri arasında gösterimde olacak.
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