Çiftçiler şok eylemlerine başladılar

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hükümetin, sorunlarının çözümüne yönelik herhangi bir girişim başlatmadığı gerekçesiyle bugünden itibaren yapacağını duyurduğu ‘şok eylemler’e az önce başladı.Çiftçiler Birliği üyesi birçok çiftçi dernek binasında toplanmalarının ardından az önce araçlarıyla Başbakanlık'a hareket ettiler.

Aylardır, pandemi süreci ile boğuşan ülke ve çeşitli sağlık ve ekonomik sorunlar ile boğuşan halk düşünülerek, geride durmanın doğru görüldüğü ve bu nedenle yapılmayan icraatlar için ses çıkarılmadığı kaydedildi.

Ancak hükümetin iyi niyetten yoksun, verdiği sözleri tutamayan ve genel anlamda birbirlerinden haberleri yokmuş gibi davranmayı yeni bir hükümet modeli haline getirmeyi benimsediği savunuldu.