Çevre Dairesi temizlik seferberliği başlatıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, ülkede artan çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak amacıyla temizlik seferberliği başlatıyor.
Bakanlık açıklamasında çevre temizliğinin, bir kurumun veya belediyenin yalnız başına başarabileceği bir iş olmadığı, bunun bir seferberlik işi olduğu ifade edildi ve etkinliğin “Elindeki çöpü yere atma” sloganıyla başlatılacağı belirtildi.
Her hafta gerçekleştirilecek temizlik etkinlikleri 09.00-11.00 saatleri arasında Çevre Koruma Dairesi personeli, ilgili belediyeler, Orman Dairesi personeli ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile hayata geçirilecek.
İlk çevre temizliği yarın Altınkum’da yapılacak.
Temizlik etkinliklerine katkı koymak isteyen sivil toplum örgütleri ve vatandaşların Girne bölge birimine “815 74 20”, Güzelyurt’a “714 16 07” ve Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi Birimi’ne “0533 866 3616” numaralı telefonlardan ulaşabileceği kaydedildi.
|TEMİZLİK KAMPANYASI PROGRAMI
|SAHİL TEMİZLİKLERİ
|BELEDİYE
|ÇEVRE KORUMA DAİRESİ,ORMAN DAİRESİ
|ALTINKUM 1
|18 MAYIS SALI
|DİPKARPAZ
|KARPAZ BİRİMİ
|ALTINKUM 2
|20 MAYIS PERŞEMBE
|DİPKARPAZ
|KARPAZ BİRİMİ
|AY PHİLON
|21 MAYIS CUMA
|DİPKARPAZ
|KARPAZ BİRİMİ
|RONNAS 36 46
|24 MAYIS PAZARTESİ
|DİPKARPAZ
|KARPAZ BİRİMİ
|RONNAS 1 -20
|25 MAYIS SALI
|DİPKARPAZ
|KARPAZ BİRİMİ
|DOLPHİN
|26 MAYIS ÇARŞAMBA
|DİPKARPAZ
|KARPAZ BİRİMİ
|AKDENİZ
|20 MAYIS PERŞEMBE
|LAPTA
|GÜZELYURT BİRİMİ
|ALAGADİ
|18 MAYIS SALI
|ESENTEPE
|ALAGADİ GİRNE BİRİMİ
|ESENTEPE
|21 MAYIS CUMA
|ESENTEPE
|ALAGADİ GİRNE BİRİMİ
|KAPLICA
|24 MAYIS PAZARTESİ
|ALAGADİ GİRNE BİRİMİ
|PİKNİK ALANLARI
|ÇAMLIK PİKNİK ALANI KÖY GİRİŞİ (ÖZEL)
|18 MAYIS SALI
|DİPKARPAZ
|KARPAZ BİRİMİ
|BELEDİYE PİKNİK ALANI KÜÇÜK KİLİSEYANI
|20 MAYIS PERŞEMBE
|DİPKARPAZ
|KARPAZ BİRİMİ
|BELEDİYE PİKNİK ALANI ÇEVRE KORUMA DAİRE YANI
|21 MAYIS CUMA
|DİPKARPAZ
|KARPAZ BİRİMİ
|BOĞAZ PİKNİK ALANI
|27 MAYIS PERŞEMBE
|GİRNE
|ALAGADİ GİRNE BİRİMİ
|ALEVKAYASI PİKNİK ALANI
|25 MAYIS SALI
|ALAGADİ GİRNE BİRİMİ
|KALKANLI PİKNİK ALANI
|18 MAYIS SALI
|GÜZELYURT
|GÜZELYURT BİRİMİ
|Lefke
|20 MAYIS PERŞEMBE
|Lefke
|GÜZELYURT BİRİMİ
|NOT: TEMİZLİK 09-11.00 SAATLERİNDE YAPILACAKTIR
|İLGİLİ BELEDİYELER, ÇEVRE KORUMA DAİRESİ PERSONELİ , ORMAN DAİRESİ İŞBİRİĞİ VE SİVİL TOPLUM KATILIMI İLE DÜZENLENMİŞTİR.