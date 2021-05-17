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Çevre Dairesi temizlik seferberliği başlatıyor

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Çevre Koruma Dairesi “elindeki çöpü yere atma” sloganıyla temizlik seferberliği düzenliyor. Temizlik etkinlikleri her hafta 09.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek

Çevre Dairesi temizlik seferberliği başlatıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, ülkede artan çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak amacıyla temizlik seferberliği başlatıyor. 
Bakanlık açıklamasında çevre temizliğinin, bir kurumun veya belediyenin yalnız başına başarabileceği bir iş olmadığı, bunun bir seferberlik işi olduğu ifade edildi ve etkinliğin “Elindeki çöpü yere atma” sloganıyla başlatılacağı belirtildi.

Her hafta gerçekleştirilecek temizlik etkinlikleri 09.00-11.00 saatleri arasında Çevre Koruma Dairesi personeli, ilgili belediyeler, Orman Dairesi personeli ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile hayata geçirilecek.

İlk çevre temizliği yarın Altınkum’da yapılacak. 

Temizlik etkinliklerine katkı koymak isteyen sivil toplum örgütleri ve vatandaşların Girne bölge birimine “815 74 20”, Güzelyurt’a  “714 16 07” ve Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi Birimi’ne “0533 866 3616” numaralı telefonlardan ulaşabileceği kaydedildi.
 

TEMİZLİK KAMPANYASI PROGRAMI
SAHİL TEMİZLİKLERİ BELEDİYE ÇEVRE KORUMA DAİRESİ,ORMAN DAİRESİ
ALTINKUM 1 18 MAYIS SALI DİPKARPAZ KARPAZ BİRİMİ
ALTINKUM 2 20 MAYIS PERŞEMBE DİPKARPAZ KARPAZ BİRİMİ
AY PHİLON 21 MAYIS CUMA DİPKARPAZ KARPAZ BİRİMİ
RONNAS 36 46 24 MAYIS PAZARTESİ DİPKARPAZ KARPAZ BİRİMİ
RONNAS 1  -20 25 MAYIS SALI DİPKARPAZ KARPAZ BİRİMİ
DOLPHİN 26 MAYIS ÇARŞAMBA DİPKARPAZ KARPAZ BİRİMİ
AKDENİZ  20 MAYIS PERŞEMBE LAPTA GÜZELYURT BİRİMİ
ALAGADİ 18 MAYIS SALI ESENTEPE ALAGADİ GİRNE BİRİMİ
ESENTEPE  21 MAYIS CUMA ESENTEPE ALAGADİ GİRNE BİRİMİ
KAPLICA 24 MAYIS PAZARTESİ ALAGADİ GİRNE BİRİMİ
PİKNİK ALANLARI
ÇAMLIK PİKNİK  ALANI KÖY GİRİŞİ (ÖZEL) 18 MAYIS SALI DİPKARPAZ KARPAZ BİRİMİ
BELEDİYE PİKNİK ALANI KÜÇÜK KİLİSEYANI 20 MAYIS  PERŞEMBE DİPKARPAZ KARPAZ BİRİMİ
BELEDİYE PİKNİK ALANI  ÇEVRE KORUMA DAİRE YANI 21 MAYIS CUMA DİPKARPAZ KARPAZ BİRİMİ
BOĞAZ PİKNİK ALANI 27 MAYIS PERŞEMBE GİRNE ALAGADİ GİRNE BİRİMİ
ALEVKAYASI PİKNİK ALANI 25 MAYIS SALI ALAGADİ GİRNE BİRİMİ
KALKANLI PİKNİK ALANI 18 MAYIS SALI GÜZELYURT GÜZELYURT BİRİMİ
Lefke  20 MAYIS  PERŞEMBE Lefke GÜZELYURT BİRİMİ
NOT: TEMİZLİK 09-11.00 SAATLERİNDE YAPILACAKTIR 
İLGİLİ BELEDİYELER, ÇEVRE KORUMA DAİRESİ PERSONELİ , ORMAN DAİRESİ İŞBİRİĞİ VE SİVİL TOPLUM KATILIMI İLE DÜZENLENMİŞTİR.
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