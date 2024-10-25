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Çevirmenlere yönelik iki toplumlu atölye düzenlendi

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AB Dil Alanında Destek Projesi kapsamında çevirmenlere yönelik iki toplumlu atölye düzenlendi.

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Çevirmenlere yönelik iki toplumlu atölye düzenlendi
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AB’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen AB Dil Alanında Destek Projesi, “Ardıl Çeviri Atölyesi: Teori ve Temel İlkelerin Yeniden Gözden Geçirilmesi” Avrupa Komisyonu Sözlü Çeviri Genel Müdürlüğü’nde 42 yıl görev yapan Anna Economides’in eşliğinde 22-23 Ekim tarihlerinde Ledra Palace’da yapıldı.
Ardıl çevirinin temel ilkelerinin gözden geçirildiği, katılımcıların kaynak dilleri Yunanca ve Türkçeden İngilizceye çeviri alıştırmaları yaptığı iki toplumlu sözlü çeviri atölyesi Kıbrıslı çevirmenlerin mesleki becerilerini desteklemek, sektörde Avrupa Birliği standartlarının yerleştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlendi.
AB Dil Alanında Destek Projesi’nin 2020-2023 yılları arasında yürütülen ilk ayağında Kıbrıslı çevirmenlere yönelik mesleki gelişim atölyeleri düzenlendi. Çeviri sektöründe standartların yerleştirilmesi ve çevirmenlerin haklarının korunması amacıyla faaliyet gösterecek mesleki bir derneğin kurulması çalışmalarına da bu kapsamda destek verildi.
Açıklamaya göre Proje, yeni faaliyet döneminde de bu yöndeki çalışmalarını sürdürecek.
 
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