Cengiz Demir, güven tazeledi

KKTC Alevi Kültür Merkezi yeni yönetimini belirledi. Genel Başkanlığa yeniden Cengiz Demir getirilerek, güven tazeledi.
KKTC Alevi Kültür Merkezi 14. Olağan Genel Kurultayı 21 Mayıs Pazar günü Cihangir’de bulunan Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği kurultayda, 2 yıl görevde kalacak olan yeni yönetim, üyelerin oylarıyla belirlendi. Olağan Genel Kurul, divanın oluşturulması, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunup onaylanması ile başlayarak, dilek ve temenniler ile devam etti. Daha sonra oy verme işlemine geçilerek yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu, üyelerin oylarıyla belirlendi.
2023- 2025 KKTC Alevi Kültür Merkezi Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu’nda görev yapacak isimler şu şekilde belirlendi:
Genel Başkan- Cengiz Demir
Genel Başkan Yardımcıları -Kazım Altun, Makbule Pınar
Genel Sekreter -Ayşe Menekşeli
Genel Sayman – Ali Mengene
Eğitim, Kültür, Sanat Kurulu Sorumlusu – Damla Erdem
Sosyal Faaliyetler Kurulu Sorumlusu – Melek Sezikli
Cemevi Sorumluları – Mehmet Hatay, İskender Özen
Yedek Üyeler – Nurgül Şahan, İsmail Renklitepe, Hüseyin Kurd
Disiplin Kurulu;
Başkan – İbrahim Sezikli
Başkan Yardımcısı – Yakup Şahin
Yazman – Rahim Biltekin
Faal Üyeler- Hasan Moroğlu, Sinan Çakmak
Yedek Üyeler – Mahmut Kanber, Metin Kaya
Denetleme Kurulu;
Başkan -Cengiz Çelik
Başkan Yardımcısı – Mehmet Sıncı
Sayman – Burçin Erdal
Yedek Üyeler – Ali Rıza Yılmaz, Şemseddin Erdem
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