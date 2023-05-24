Cengiz Demir, güven tazeledi

KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığına yeniden Cengiz Demir getirildi

KKTC Alevi Kültür Merkezi yeni yönetimini belirledi. Genel Başkanlığa yeniden Cengiz Demir getirilerek, güven tazeledi.KKTC Alevi Kültür Merkezi 14. Olağan Genel Kurultayı 21 Mayıs Pazar günü Cihangir’de bulunan Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği kurultayda, 2 yıl görevde kalacak olan yeni yönetim, üyelerin oylarıyla belirlendi. Olağan Genel Kurul, divanın oluşturulması, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunup onaylanması ile başlayarak, dilek ve temenniler ile devam etti. Daha sonra oy verme işlemine geçilerek yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu, üyelerin oylarıyla belirlendi.2023- 2025 KKTC Alevi Kültür Merkezi Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu’nda görev yapacak isimler şu şekilde belirlendi:Genel Başkan- Cengiz DemirGenel Başkan Yardımcıları -Kazım Altun, Makbule PınarGenel Sekreter -Ayşe MenekşeliGenel Sayman – Ali MengeneEğitim, Kültür, Sanat Kurulu Sorumlusu – Damla ErdemSosyal Faaliyetler Kurulu Sorumlusu – Melek SezikliCemevi Sorumluları – Mehmet Hatay, İskender ÖzenYedek Üyeler – Nurgül Şahan, İsmail Renklitepe, Hüseyin KurdDisiplin Kurulu;Başkan – İbrahim SezikliBaşkan Yardımcısı – Yakup ŞahinYazman – Rahim BiltekinFaal Üyeler- Hasan Moroğlu, Sinan ÇakmakYedek Üyeler – Mahmut Kanber, Metin KayaDenetleme Kurulu;Başkan -Cengiz ÇelikBaşkan Yardımcısı – Mehmet SıncıSayman – Burçin ErdalYedek Üyeler – Ali Rıza Yılmaz, Şemseddin Erdem