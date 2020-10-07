Cemali Azimkar’ın en güzel doğum günü hediyesi

İsa TABAK
Polis amiri Cemali Azimkar baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.Cemali – Shaziye Azimkar çiftinin Denzel Emir Azimkar isimli oğullarısağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
Doğum gününde en güzel hediyeyi alan Cemali Azimkar doğumla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Oğlumuzu Denzel Emir Azimkar’ı sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Doğumda emeği geçen Etik Hastanesi'ne, Dr. Kemal Tavukçu ve ekibine teşekkür ederiz.
Bilindiği üzere Covid-19 virüsü ciddiyetinden dolayı evimize misafir kabul edemeyeceğimizi tüm dost ve akrabalarımıza bildiririz. Herkese anlayışı için tekrardan teşekkür ederiz.
Bugüne kadarki en güzel doğum günü hediyemi bana verdin.Bu mutluluğu nasıl anlatacağımı bilemedim. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır en güzel anne.”
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