Cem Yılmaz ile kahkaha tufanı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, MOE Açık Hava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu; üç saat süren performansıyla seyircilerini kahkahaya boğdu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Yakın Doğu Kampüs içerisinde bulunan MOE Açık Hava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu.Near East Bank sponsorluğunda düzenlenen bu özel gecede sahneye çıkan Cem Yılmaz, gerçekleştirdiği performansıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü. Binlerce hayranı, ünlü komedyeni izlemek için saatler öncesinden sıraya girdi. Usta komedyen gösteri öncesi sahneye çıkarak seyircilerle sohbet etmeyi ve “selfie” yapmayı da ihmal etmedi.Gösterisinde, güncel konular başta olmak üzere Kıbrıs ile ilgili yaptığı şakalarla dikkat çeken ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaklaşık üç saat süren performansıyla seyircilerini kahkahaya boğdu.Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, gösterinin sonunda uzun süre alkışlandı.