banner480
banner69
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
40 0
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
10 0
 
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
70 0
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
31 0
Sülün yeniden Mehmetçik’te
Sülün yeniden Mehmetçik’te
177 0
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
243 0
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
40 0
banner529

Cem Kar’dan yayıncılığa farklı bir bakış açısı

banner476

Cem Kar’dan yayıncılığa farklı bir bakış açısı
Ekranlara uzun bir süre ara veren Cem Kar, farklı bir formatla geri dönüyor.
İzleyicileri 360 video formatıyla tanıştıracak olan Kar, bu formatla gerçekleştirilen çekimlerle güncel konuları, konuklarıyla değerlendirecek. İzleyiciler 360 derece röportajın yapıldığı noktaları isterse ekrana dokunarak görebilecek. Dolayısıyla izleyici röportaj yapılan kişileri ve röportajın yapıldığı yeri kendisi istediği an görebilecek. Günümüz teknolojisini röportaj tekniği ile buluşturan Cem Kar, aynı zamanda 360 videolar ve drone görüntüleri ile ülkemizin tanıtımına da katkı koyacak. Ülkemizin doğal güzellikleri ve tarihi yerlerinde gerçekleştirilecek olan röportajlarda aynı zamanda drone görüntüleri eklenerek izleyici tüm noktaları aynı anda görebilmesi sağlanacak.
İlk olarak konuk Serhat Kotak ile KKTC sistemi üzerine yapılan program, Kıbrıs'ta güneşin en güzel battığı noktalardan biri olan Merit Park'ta gerçekleştirildi.
Youtube, facebook ve instagramda 360sohbetler kullanıcı adıyla yayınlanan röportajlar aynı zamanda 360sohbetler.com adresinden de izlenebiliyor.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.