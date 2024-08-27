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Cem Adrian’la muhteşem gece

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Üç gün süren İskele Deniz Festivali, Türkiye'nin önde gelen seslerinden Cem Adrian'ı ağırladı. KKTC'deki ilk halk konserini veren Adrian'ı dinlemek için yüzlerce kişi plaja akın etti

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Cem Adrian’la muhteşem gece
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İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali’nin 2. gününde İskele Belediyesi Halk Plajı’nda sahne alan Cem Adrian, Kıbrıs’taki ilk halk konserinde rekora imza attı.

Adanın dört bir yanından 7’den 70’e çok sayıda kişi, şarkıcının sahne performansını izlemek, seslendirdiği şarkıları dinlemek için Halk Plajı’na akın etti.

Kendine has sesi ve yorumuyla büyük bir hayran kitlesi olan Cem Adrian’ın şarkılarına eşlik eden rekor sayıda kişi, deniz kenarında kurulan konser alanında unutulmaz bir gece yaşadı.

Halk Plajı’na kurulan sahneye çıktığı andan itibaren şarkılarını, alanı deyim yerindeyse hınca hınç dolduran kalabalıkla birlikte seslendiren Cem Adrian, seslendiği tüm şarkılarda dakikalarca alkışlandı.

Sahnede kaldığı süre zarfınca, sahne performansıyla tam not alan Cem Adrian, ülkemizde verdiği ilk halk konserinde, rekor düzeyde bir katılıma da imza attı.

Kum, deniz güneş sloganıyla, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bu yıl dördüncüsü gerçekleşen İskele Belediyesi Deniz Festivali, 23-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.

İskele Halk Plajı’nda yer alan İskele Belediyesi Deniz Festivali, üç gün sürdü. 

Festivalin kapanışında “3. Survivor Çocuk Yarışması” da yer aldı.

Çocuklar, nefes kesen mücadeleleriyle büyük alkış alırken, yarışmayı kazanan isim 10 yaşındaki Dilan Kral oldu. Dilan, toplamda 4 bin liralık hediye çekinin de sahibi oldu. Yarışmayı ikinci tamamlamayı başaran isim ise kırmızı takımdan 11 yaşındaki Milan Mırha oldu. Yarışmanın finalinde katılımcı tüm çocuklara madalyaları da taktim edildi.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda üç gün süren festivalde tüm konserler ücretsiz gerçekleşti.

Alana kurulan sahnede festivalin kapanışında Nafiz Dölek sahne aldı. Şarkıcı, seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı.

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