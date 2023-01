Capital Group'a Sivil Savunma'dan hizmet plaketi

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’a Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından hizmet plaketi verildi

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’a, Capital Group iştiraki olan Capiton Construction’un Lefke Bölge Müdürlüğü Binası’nın yapımında koyduğu katkılardan dolayı plaket verildi.Restore edilerek hizmete hazır hale getirilen Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü 19 Ocak 2023, Perşembe günü düzenlenen törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, Capiton Construction Genel Müdürü Necat Hatipoğlu, yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Sivil Savunma Bölge Müdürü Sevgi Aykın gerçekleştirdi. Lefke halkına daha yakın olmak, süratli ve kolay ulaşmak amacıyla çalışmalara başladıklarını ve kısa zamanda bu binayı hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Sevgi Aykın’ın ardından konuşma yapan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise; Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının, ülkemizde meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlara karşı her daim hazır olmak, imkan ve kabiliyetlerini geliştirerek bu durumlara karşı halkımızın can ve mal güvenliğini korumak ve bu maksatla gerek ulusal gerekse uluslararası gelişmeleri takip ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Afet Yönetimi Sisteminin geliştirilmesi için büyük gayret gösterdiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Sivil Savunma Teşkilatı'nın KKTC'nin milli savunmasına yaptığı hizmetlerin önemli olduğuna işaret ederek, deprem, sel, yangın gibi her türlü felakette Sivil Savunma personelinin halkın yanında olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatının son yıllarda teknolojik araç gereç ve imkanlarla gücüne güç katmakta olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından Hizmet Anı plaketini Sivil Savunma Teşkilatı Lefke Bölge Müdürü Sevgi Aykın’dan alan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun ise savaş zamanları veya doğal afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve bu görevi en iyi şekilde ifa eden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın ihtiyacı olduğu zaman yanında olmanın vatani görevle eş olduğunu, KKTC’nin en önemli kurumlarından biri olan Sivil Savunma Teşkilatı’na ihtiyaç anında destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.Tekin Arhun’a plaket sunulmasının ardından açılış kurdelesi kesilerek, Sivil Savunma Lefke Müdürlüğü Arama Kurtarma sergisi gezildi.