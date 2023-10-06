Büyükkonuk Eko Gün, pazar günü yapılıyor

KKTC’nin ilk eko gün etkinliği olan Büyükkonuk Eko Gün, 3 yıl aradan sonra pazar günü Büyükkonuk köy meydanında düzenleniyor.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, “Dolu dolu bir programla Eko Gün sizi bekliyor. Biz sizi misafir etmeye hazırız. Siz de hazırsanız 8 Ekim'de görüşmek üzere” dedi.

İlk kez 16 yıl önce 21 satış standı ile başlayan ve her yıl daha da gelişerek bugünlere ulaşan Büyükkonuk Eko Gün’de “satışı yapılacak yerel yiyecekler, el sanatları ve etkinliğe katılacak sanatçılarla halka muhteşem bir hafta sonu yaşatmak” hedefleniyor.

- Gün boyu müzik dinletisi

Sabah saat 10.30'da başlayıp akşam 19.00'a kadar devam edecek Eko Gün’de, Kıbrıs Havaları Derneği müzisyenleri satış stantlarının bulunduğu alanda gün boyu müzik dinletisi sunacak.

Etkinlikte, Aytaç Çağın'dan keman dinletisi, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, HASDER ekiplerinin halk dansları gösterilerinin yanında Ferdi Usbahalı, Grup Otantik, Osman Özcömert, ROTA ve Ahmet Evan konserleri de yer alacak.



Bunun yanında, yemeni, sepet, süpürge, sandalye, hellim, paner, palüze, pekmez, elek kalbur, herse, arahti ve kil yapımı, kabak süsleme ve çocuk aktiviteleri düzenlenecek.

Saat 11.00- 16.00 arasında, sele paner yapımı ve tezgah dokuma aktivitesi, saat 11.30 – 12.30 ve 13.30 - 15.00 arasında topaç ve markutti uçurma yapma aktivitesi yapılacak.

- “Halkımız adamızın eşsiz tatlarını yeniden deneyimleme imkanı bulacak”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, “Kıbrıs’ın en güzel lezzetlerinin satışa sunulacağı yiyecek ve içecek stantlarında, halkımız adamızın eşsiz tatlarını yeniden deneyimleme imkanı bulacak. Kimsenin en küçük bir endişesi olmasın. Etkinlik sahiplerimiz ve Belediyemiz için gıda güvenliği son derece önemlidir. Gıda Mühendisleri Odası'nın denetiminden geçmiş üreticilerimiz tarafından satışa sunulacak yiyecek ve içeceklerimiz kontrolleri yapılmış şekilde halkımızla buluşacak. Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeksizin, bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayan bir etkinlik olma özelliği taşıyan Büyükkonuk Eko Gün’e herkesi davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan geçen hafta Eko Gün’de taze ürün yapıp satacak olan stant sahiplerine yönelik Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen tarafından, gıda ve hijyen eğitimi verildi.

Eğitimde; gıda güvenliği, satışı yapılacak ürünlerin üretiminden satışına kadarki sürede nelere dikkat edilmesi gerektiği, ürün ambalajları, kişisel hijyen, temizlik konularında katılımcılar kapsamlı şekilde bilgilendirildi.

