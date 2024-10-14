Büyükkonuk, buram buram Kıbrıs tüttü

Büyükkonuk’ta 25. kez düzenlenen Eko Gün ile, Büyükkonuk’un eşsiz doğasında kültür, el sanatları ve yöresel lezzetlerle dolu bir gün yaşandı

25. Geleneksel “Büyükkonuk Eko Gün" dün yapıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından kültürel mirasın yaşatılması amacıyla düzenlenen Eko Gün'de gün boyunca yerel kültür ve gelenekleri yansıtan etkinliklerin yanı sıra, yerli üreticilerin doğal ürünlerinin satışı yapıldı, çeşitli kültürel aktiviteler düzenlendi.

Büyükkonuk Eko Gün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakan, milletvekilleri ve halkın katılımıyla müzik dinletisi ve dans gösterileriyle başladı.

Açılışta Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 25’incisi düzenlenen Büyükkonuk Eko Gün’de emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, bölgeye inanarak kalkınmasına katkı koyan, sahip çıkan, yatırım yapan insanları ve doğal güzellikleri sayesinde Büyükkonuk'un KKTC’nin en değerli bölgelerinden biri olduğunu kaydetti.

Tatar, özellikle Bafra bölgesindeki yatırımların daha da artmasıyla bölgenin değerlendiğini ve marka değerinin oluştuğunu belirterek, bunun KKTC ekonomisine, turizmine ve kültür yapısına da büyük hizmetler verdiğine dikkat çekti.

Başbakan Ünal Üstel de yaptığı konuşmada, cennetin bir parçası olan KKTC’nin güzelliklerinin yine hep birlikte paylaşıldığını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, yıllar içerisinde Eko Gün’ün ne kadar geliştiğine dikkat çekti, kültürün yaşatılması ve geleceğe taşınmasıyla ilgili çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da, 25. Büyükkonuk Eko Gün'ü açıyor olmaktan duyduğu mutluğu paylaşarak, kültüre sahip çıkma, koruma ve tanıtmanın bir sevda ve bir görev olduğunu, kültürüne sahip çıkan ve yaşatan bir milletin köklerinin sağlam kalacağını kaydetti.

Tuğlu, Büyükkonuk Eko Gün’ün 17 yıl önce bir hayal olarak, 21 satış standıyla yola çıktığını, bugün 100’ün üzerinde satış stantlarıyla, ülkenin dört bir yanından ziyaretçi toplayan, markaya dönüşmüş bir etkinlik olduğunu belirtti.

Sıkıntılarla devraldıkları Belediye’yi önce ayağa kaldırdıklarını, şimdi ise emin adımlarla geleceğe doğru taşımaya başladıklarını söyleyen Tuğlu, şöyle konuştu:

“Belediyemiz, geçmiş dönem borçlarını yapılandırarak, pek çoğunu ödemiş, personellerimizin geriye dönük ödenmemiş haklarının tamamını ise ödeyerek iş huzurunu sağlamıştır.

Bugün itibariyle, mali olarak geçmişe göre çok daha güçlü bir noktadayız. Belediyemiz, kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapabilir hale gelmiş durumdadır. Bu kaynaklarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlara başlamış bulunuyoruz.

Belediyemize bağlı tüm köylerde, belli bir program dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevremizi, ana yollarımızı, belde meydanlarımızı, geleceği kucaklamaya hazırlanan, bir turizm kenti olmaya hazır hale getiriyoruz.”