Büyükelçi Başçeri, Maraş'ta bisiklet turu yaptı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in daveti üzerine Maraş’ı ziyaret etti. Başçeri ayrıca halkla birlikte bisiklet turuna katıldı. Ziyaret sırasında basına açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bölgede yaşanan hareketliliğin memnuniyet verici olduğuna işaret etti.

Arter, Konya Belediyesi tarafından gönderilen 600 bisikletin de dünden itibaren halkın hizmetine sunulduğunu söyledi. Arter bölgede yaşanan hareketliliğin müzakere masasına olumlu katkılar sağlayacağı düşüncesinde olduğunu da sözlerine ekledi. Büyükelçi Ali Murat Başçeri de yaptığı açıklamasında, yaklaşık 1 aydır Maraş’ın iki caddesinin halkın yeniden kullanımına açılması için yoğun çalışmalar sergilendiğini, bu sayede Gazimağusa Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nden çeşitli katkıların sağlandığını akardı.

Büyükelçi Başçeri, “ Maraş’ın eski sahiplerinin mülklerine geri dönmesiyle birlikte bölgenin yeniden canlanacağına olan inancını dile getirdi ve Gazimağusa Belediyesi’nin bir parçası haline gelmesi dileğinde bulundu. Açıklamaların ardından Büyükelçi Başçeri ve Başkan Arter’in de katıldığı bisiklet turu düzenlendi. (BRT)