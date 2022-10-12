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Buram buram Kıbrıs tüten bir gece yaşandı

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LAÜ, Oryantasyon Günleri kapsamında yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürünü tanıttı

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Buram buram Kıbrıs tüten bir gece yaşandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından düzenlenen “Oryantasyon Günleri” kapsamında “Kıbrıs Kültür Gecesi” gerçekleştirildi.
Oryantasyon programı kapsamında gerçekleştirilen Kıbrıs Kültür Gecesi,  yeni kayıtlı öğrencilere üniversiteye uyum sağlama, Kıbrıs kültürü hakkında bilgi edinme ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıma fırsatı sundu.
Düzenlenen etkinlikte, Kıbrıs Kültürü’ne özgü lezzetler ikram edilirken; Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi yapıldı. Kıbrıs’a özgü “Testi Oyunu” ise gecede büyük beğeni kazanarak, öğrenciler eşliğinde oynandı. 
Etkinliğin devamında Kıbrıs’a özgü kültürel müzikler yer alırken, ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerin de kültürel  müzikleri programda yer aldı.
 
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