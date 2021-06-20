Bugün Babalar Günü

Babalar Günü, dünyadaki birçok ülkeyle birlikte bugün KKTC’de de kutlanıyor.

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanan Babalar Günü nedeniyle bugün babalar ziyaret ediliyor, hediyeler veriliyor.

Hayatta olmayan babaların da mezarları ziyaret edilerek çiçekler bırakılıyor.

Devlet ve hükümet yetkilileriyle kurum ve kuruluşlar, Babalar Günü nedeniyle mesajlar yayımladı.

Wikipedia’daki bilgilere göre Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1920’da Washington’da kutlandı. Bu günün resmi olarak ilan edilmesi ise 1966’da oldu. 1972’de ise ABD Başkanı Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.

Babalar Günü, bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd’un, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiği düşüncesine dayanıyor.

Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmişti.

Katolik inancını taşıyanlar Babalar Günü’nü farklı tarihte kutluyor.