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Bu Memleket Bizim Platformu federasyon için ışık kapama eylemi yapacak

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Bu Memleket Bizim Platformu federasyon için ışık kapama eylemi yapacak

Bu Memleket Bizim Platformu, adada federasyon temelinde çözüm isteğini göstermek için yarından itibaren 3 gün, gece 21.30’da ışık kapatma eylemi planladı.

Platform adında Basın Emekçileri Sendikası tarafından yayımlanan bildiride, “Şu anda ilgili tüm kesimler 5+1 Zirvesi için Cenevre’de bulunmakta. 27 Nisan tarihi itibarıyla başlayacak olan görüşmelere buradan etki edebilmek ve federasyon talebimiz konusunda farkındalık yaratabilmek için tüm halkımızı 27-28 ve 29 Nisan tarihlerinde 21:30’da gerçekleştireceğimiz bir dakikalık ışık kapatma eylemine katılmaya davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada, “ ‘Federal Birleşik Kıbrıs’ta aydınlık yarınlar için bir dakika karanlık’ eylemi sayesinde bir kez daha Federasyon Yolunda Birlikte Yürüyeceğiz” ifadesine de yer verildi.
 

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