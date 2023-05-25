BRT “Hayal Ettiğiniz Dünyada Medya” Resim Yarışması” düzenliyor

BRT 60. yılında “Hayal Ettiğiniz Dünyada Medya” temasıyla “1 Haziran Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması” düzenliyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK), 60’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlediği “Hayal Ettiğiniz Dünyada Medya” temalı “1 Haziran Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması”na katılım için 29 Mayıs'a kadar başvuru kabul edilecek.

BRTK’nın Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı sponsorluğunda düzenlediği “1 Haziran Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması”na ilk ve orta dereceli okullarla

Çocukların hayal güçlerini kullanarak, kendi dünyalarındaki medya anlamını resme dökmeleri ve hayallerini renklerle buluşturmaları istenen yarışmada, yapılacak resimlerde, her türlü resmi tekniği ve boya malzemesi kullanımı serbest olacak.

-BRTK’nın 60’ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

BRTK’nın 60’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklerin ilki olan "1 Haziran Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması"nın jürisinde Aylın Örek, Erten Kasımoğlu, Emel Samioğlu, Nilgün Güney ve Kemal Behcet Caymaz yer alıyor.

Yarışmada, dereceye giren 60 çocuğa katılım belgesi, dört ayrı kategoride, ilk üçe giren çocuğa ise ayrıca Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından hediye çekleri verilecek.

Dereceye giren resimler, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde BRTK Yayıncılık Tarih Müzesi HD Sergi Salonu’nda sergilenecek.

Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, 29 Mayıs Pazartesi güne kadar yaptıkları resimleri öğretmenleri veya velileri aracılığıyla BRTK Müdüriyetine teslim edebilecek.

-Özkurt: “BRTK 60. yılda da halkın gözü kulağı olmaya devam ediyor”

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, “BRTK 60. yılda da halkın gözü kulağı olmaya devam ediyor. Çocukların, gençlerin kendilerini sanatla, renklerle ifade edebilmelerini sağlamak dünde olanak sağlanmıştı. Bugün de bu ritüeli devam ettiriyoruz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, gelişen ve değişen dünyadaki gelişmeler ışığında kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğuyla yayınlarına devam ederken geleceğin istikbali olan çocuklarımızın sanatla ve kültürle olan bağlarını güçlendirmek hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

BRTK Yayıncılık Tarihi Müze Küratörü Ayhatun Ateşin ise, proje hakkında yaptığı açıklamada, BRT’nin geçmişten günümüze yaptığı eğitici, öğretici, eğlenceli ve sanatsal programlarla, geçmiş yaşantıyı günümüze taşıyarak gelecek kuşaklara ayna tutmak istediklerini kaydetti.

Resme ilgisi ve yeteneği olan gençleri ödüllendirerek desteklemenin önemine işaret eden Ateşin, “Gençlere bu yarışma ile kendilerini ve gerektiğinde ülkelerini, ulusal ve uluslararası benzer yarışmalarda temsil edebilmelerini sağlayacak tecrübeler kazandırmak istiyoruz” dedi.

“Bu yarışmalarla belki de geleceğin çağdaş sanatçı adaylarını gün yüzüne çıkaracağız” diyen Ateşin, çocuklara sanatın evrenselliği aracılığı ile kardeşlik, dostluk, dayanışma, sanat sevgisi ve benzeri olumlu duygu ve davranışlar kazanmayı da amaçladıklarını söyledi.

özel eğitim kurumlarından öğrenciler katılabilecek. Kurumdan yapılan açıklamada, “Bu yarışma ile amaçlananın, olayların ses ve görüntü ile nasıl birleşerek sunumunun yapıldığı konusunda çocukların farkındalığını arttırmak ve medya konusunda bilinçlenmelerini sağlamak olduğu” belirtildi.