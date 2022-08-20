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Bostancı'da Paluze şenliği muhteşemdi

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Bostancı'da Paluze şenliği muhteşemdi
Niyazi Ergülen

Bostancı Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Aşağı Bostancı Muhtarı Fırat Arkın, festivale katkı koyan tüm sponsorlara teşekkür ederek, gösterilecek ilgiye ve halkın taleplerine göre festivali gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da bu gibi etkinliklere sahip çıkılmasının önemine vurgu yaparak, Belediye olarak gelenek görenekleri yansıtan bu tür etkinlikleri desteklediklerini kaydetti.

Özçınar, festivalin üretilenlerin de pazarlanabileceği bir şekilde geliştirilmesinin bölgeye daha fazla katkı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından festival dans gösterileri ve müzik dinletileriyle devam etti. Gecede kameraman ve fotografcılık ödulu Hasan Ceylan'a verildi.

21 Ağustos Pazar akşamına kadar sürecek festival, renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak

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