banner583
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
44 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
137 0
 
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
23 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
85 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
40 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
10 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
18 0
banner661
banner570

Bora Akkuş çocukları sevindirdi

banner476

Bora Akkuş çocukları sevindirdi
Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla eşi ile birlikte
Çağlayan Çocuk Yurdunu ziyaret etti.
Bora Akkuş, 46 çocuğu sevindirmek adına ayakkabı, kıyafet ve pijama hediye etti.
Bora Akkuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “başta Levent Gıda Foods Ltd olmak üzere Serena Butik Direktörü Volkan Yıldız’a, Alişan Oşan, Bülent Bebek kardeşime, Kale boya direktörlerinden Nezih Onalt bey ve Mustafa Şevketoğlu abime çocuklarımız adına sonsuz teşekkürler ederiz” dedi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.