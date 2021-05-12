Bora Akkuş çocukları sevindirdi

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla eşi ile birlikteÇağlayan Çocuk Yurdunu ziyaret etti.Bora Akkuş, 46 çocuğu sevindirmek adına ayakkabı, kıyafet ve pijama hediye etti.Bora Akkuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “başta Levent Gıda Foods Ltd olmak üzere Serena Butik Direktörü Volkan Yıldız’a, Alişan Oşan, Bülent Bebek kardeşime, Kale boya direktörlerinden Nezih Onalt bey ve Mustafa Şevketoğlu abime çocuklarımız adına sonsuz teşekkürler ederiz” dedi.