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Bölge okullarından başkan Ali Karavezirler'e ziyaret

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Bölge okullarından başkan Ali Karavezirler'e ziyaret
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Değirmenlik Belediyesi sınırları içinde bulunan Değirmenlik Lisesi, Değirmenlik İlkokulu, Minareliköy İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Meriç-Balıkesir İlkokulu ve Gaziköy Anaokulu Müdürleri ve beraberindeki heyetle bugün (28.12.2021) Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.
Okulların, öğretmenlerin ve eğitimin önemini her defasında vurgulayan Ali Karavezirler, “Belediye olarak, gelecek nesillerin en iyi şekilde yetiştirilebilmesi için eğitime, öğrencilere ve okullara her konuda destek oluyoruz ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Yeni yılda sağlıklı bir eğitim dönemi geçirilmesini dileyen Karavezirler, "Bugünün çocukları ve gençleri, beldemizin geleceğidir" vizyonumuzla çalıştıklarını, yarınlarda da birlikte çalışılacak tüm okul müdürlerine, öğretmenlere ve okul aile birliklerine çok teşekkür etti.
 
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