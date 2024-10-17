Boğaz Piknik Alanı'nda “1. Çiğ Köfte Festivali” yapılacak

A dıyamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, p azar günü Boğaz Piknik Alanı'nda "1. Çiğ Köfte Festivali" düzenleyecek.

Dernek Başkanı Suphi Asiltürk konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bu festival hemşerilerimiz arasında köprüler kurmayı ve Adıyaman kültürünü Kıbrıs'ta yaşatmayı amaçlıyor” diyerek Adıyamanlıları " Birinci Çiğ Köfte Festivali"ne davet etti.

Asiltürk, p azar günü 11.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek, Adıyaman'a özgü lezzetlere de yer verilecek festivalde Hüseyin Ekinci, Karageçeli Selahattin, Grup Ezman ve Mustafa Karabulut’un sahne alacağını da belirtti.

