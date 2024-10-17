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Boğaz Piknik Alanı'nda “1. Çiğ Köfte Festivali” yapılacak

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Boğaz Piknik Alanı'nda “1. Çiğ Köfte Festivali” yapılacak
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Adıyamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, pazar günü Boğaz Piknik Alanı'nda "1. Çiğ Köfte Festivali" düzenleyecek.
Dernek Başkanı Suphi Asiltürk konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bu festival hemşerilerimiz arasında köprüler kurmayı ve Adıyaman kültürünü Kıbrıs'ta yaşatmayı amaçlıyor” diyerek Adıyamanlıları "Birinci Çiğ Köfte Festivali"ne davet etti.
Asiltürk, pazar günü 11.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek, Adıyaman'a özgü lezzetlere de yer verilecek festivalde Hüseyin Ekinci, Karageçeli Selahattin, Grup Ezman ve Mustafa Karabulut’un sahne alacağını da belirtti.
 
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