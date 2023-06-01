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Bocce turnuvası her yıl Melekler Takımı'ndan bir sporcunun adı ile yapılacak

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Bocce turnuvası her yıl Melekler Takımı'ndan bir sporcunun adı ile yapılacak
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Herkes İçin Spor Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile bocce turnuvasının her yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen depremde hayatını kaybeden Melekler Takımı'ndan bir sporcunun adı ile yapılmasına karar verildi. Bu sebeple bu yıl “Şampiyon Melekler - Selin Karakaya Federasyon Kupası” adını alan turnuvada 6 takım boy gösterdi. İlk turda Deniz Plaza rakibi Girne Üniversitesi'ni zaman zaman zorlandığı karşılaşmada 2-0 yendi. Diğer ilk tur maçında ise GÜHAD rakibi Taşkınköyü yenerek yarı finale kaldı. GÜHAD yarı finalde ÖZEV ile karşılaştı. GÜHAD - ÖZEV maçı 1-1 sonuçlandı ve  maç penaltı pallino atışlarına geçti. Penaltı atışlarını kazanan GÜHAD finale kalan ilk takım oldu.
Gecenin diğer yarı final maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Deniz Plaza karşılaştı. YDÜ maçı 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Final maçı 5 Haziran Pazartesi günü Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan Bocce sahası'nda oynanacak.
 
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