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Birol Petrol'den 41. yıla özel hediyeler

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Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan yoluyla birbirinden özel tam 2000 kişiye hediye

Birol Petrol'den 41. yıla özel hediyeler
Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan tam 2000 kişiye hediye veriyor.
Birol LTD.'ce çıkarılan hemen kazan ile ilgili kurallar açıklandı.
işte kurallar:
1- Bu bilet sadece Birol LTD. tarafından 100 TL peşin akaryakıt alımlarında hediye olarak verilmektedir.
2- Hiçbir şekilde satılıp,devredilemez.
3- İkramiyelerin gösterilen kısmında herhangi bir tahribat veya hatalı kazımdan doğan yırtılma veya delinme söz konusu olduğunda yada biletin kendini ibraz edemeyecek derecede hasarlı veya yırtılmış olması hallerinde ikramiye verilemez.
4- Bu biletlerdeki ikramiyelerin son son teslim tarihi 30.12.2020'dir. Bu tarihten sonra ibraz edilecek biletlere ikramiye ödenmez.
5- HEDİYE ÇEŞİTLERİ                               ADET
    Dış yıkama                                               500
    50TL akaryakıt                                        250
    Cortado coffeeshop (1 ortaboy içecek)  1000
    Aspava - Gazimağusa (2 kişi yemek)      25
    David People (2 kişi yemek)                    50
    Moustache Butik (100 TL  alışveriş çeki) 40
    Adidas - Gazimağusa (100 TL) alışveriş çeki) 40
    Çeyrek altın                                              41
    Televizyon                                                10
    Cep telefonu                                             10
6- Bilet alan kişi yukardaki kuralları ve konu ile ilgili mevzuat hükümleri kabul etmiş sayılır. 18 yaşından küçüklere verilmeyecektir.
7- Birol LTD.bu kampanyanın haklarını tek taraflı değişme hakkına sahiptir. (MHA)
 
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