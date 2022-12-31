banner875
banner885
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
5 0
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
6 0
 
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
20 0
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yunanistan'ın S-300'leri hiç kimseye devretme hakkı yok"
16 0
Cumhurbaşkanı Tatar:
Cumhurbaşkanı Tatar: "Yeni siyasetimizin 2022 yılında kökleştiğini gördük"
10 0
Şimdi icraat zamanı
Şimdi icraat zamanı
19 0
Mesarya, renktaşına acımadı
Mesarya, renktaşına acımadı
37 0
banner878

Birkan Uzun anıldı

banner476

“7 Kıta, 7 Zirve” hedefiyle Antarktika’da Vinson Dağı’na tırmanan ve daha sonra bir kaza sonucu yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un aramızdan ayrılışının 1. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreniyle anıldı

banner825
Birkan Uzun anıldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatının 1. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı. Tatar,  “Görevimiz adını yaşatmak ve inançlarını geleceğe taşımaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, “7 Kıta, 7 Zirve” hedefiyle Antarktika’da Vinson Dağı’na tırmanan ve daha sonra bir kaza sonucu yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un aramızdan ayrılışının 1. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birkan Uzun’u kabri başında düzenlenen törende andı.
Birkan Uzun için düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Birkan Uzun’un ailesi ve sevenleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Birkan Uzun’un “KKTC ve Kıbrıs Türk halkının hikayesini başarı öyküsü olarak anlatmaya devam edeceğiz” şeklindeki ifadelerini anımsatarak, Kıbrıs Türk gençliğine örnek teşkil ettiğini belirtti ve halen Birkan Uzun’un aramızdan ayrılması dolayısıyla büyük bir acı duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı ofisinde Antarktika’nın Vinson Dağı zirvesinde KKTC bayrağını diktiği fotoğrafının duvarında asılı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan’ın Kıbrıs Türk halkının duygularını çok iyi anladığını ve dünyaya anlatmak için çaba harcadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Görevimiz adını yaşatmaktır. İnançlarını, düşüncelerini paylaşmak ve geleceğe taşımaktır” dedi ve tüm aileye ve sevenlerine başsağlığı diledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.