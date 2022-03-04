Birkan Uzun Anı Ormanı’na ilk fidanlar dikildi

Kalkanlı bölgesinde “Birkan Uzun Anı Ormanı” oluşturuldu

ABD’de geçirdiği talihsiz kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kalkanlı bölgesinde “Birkan Uzun Anı Ormanı” oluşturuldu.Dün yapılan etkinlikte, ilk etapta bölgeye çam, selvi, akasya ve zakkumdan oluşan 2 bin adet fidan dikildi.Fidan dikimine, Orman Dairesi, Evkaf İyilik Gönülleri, Lefke Yardım ve Halk Derneği ile bazı okullardan öğrenciler de katkı koydu.Etkinlikte, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun’a plaket takdiminde bulunarak, Birkan Uzun’un adının yaşatılması için her türlü katkıyı vereceklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Birkan Uzun’un 7 kıta 7 zirve hedefiyle Kıbrıs Türk halkının mücadelesine genç yaşında büyük hizmetler verdiğini vurgulayarak, “İnanarak, kalbiyle, yüreğiyle...” ifadelerini kullandı.Birkan Uzun’un, Antarktika’da çıktığı son zirvede yayımladığı mesajla herkesin kalbinde taht kurduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kalbimizdeki müstesna yerini korumaktadır” dedi.Birkan Uzun’un çok büyük bir talihsizlik yaşadığını dile getiren Tatar, “Hepimizin acısı ömür boyu devam edecektir” şeklinde konuştu. Birkan Uzun’un isminin yaşatılmasınıın önemine işaret eden Tatar, Uzun’un Kıbrıs Türk halkının çok değerli bir evladı olduğunu kaydetti.Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun da konuşmasında, başvurularını kabul ederek, böyle bir anı ormanı oluşturulmasına destek veren Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Uzun, Cumhurbaşkanı’nın Birkan’ı kendi evladı gibi sahiplendiğini vurguladı.“Ağaçlar ormana, ormanlar yurda dönüşür” diyen Cengiz Topel Uzun, “Bizim oğlumuz topluma mal oldu. Bundan gurur duyuyoruz, acısını her zaman yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Gençlerin Birkan’ı bilerek, anlayarak, tanıyarak büyüyecek olmasının önemini belirten Cengiz Topel Uzun, ormanın bir işaret olarak sürekliliğini koruyacağını kaydetti.Birkan Uzun’un toplumda yer edineceği ümidini ifade eden Cengiz Topel Uzun, Birkan Uzun’un gençlere bir rol model olduğunu belirtti. Gençlerin Birkan’a benzemeye ve onun gibi başarılar elde etmeye yönelmesi durumunda toplumun kazanacağını kaydeden Cengiz Topel Uzun, “Biz her zaman onunla gurur duyacağız” dedi.Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, 7 kıta 7 zirve hedefiyle dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktasında ve son olarak Antarktika’da Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırmış ve ABD’de 1 Ocak’ta kayak yaparken geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu 28 yaşında hayatını kaybetmişti.