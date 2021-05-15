“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin oyuncularından liderimizin mezarına ziyaret

TRT 1’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisininoyuncuları Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesinin Önderi Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarınları ziyaret etti.

Oyuncular, hayatlarını Kıbrıs Türklerinin mücadelesine adayan iki önemli ismin mezarlarına çiçekler bıraktı.

Duygusal anlar yaşayan dizinin oyuncuları KKTC’nin kurucuları Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük’ün mücadele dönemlerini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs’ta rol aldıkları için onur duyduklarını dile getirdiler.