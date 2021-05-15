banner583
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
52 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
250 0
 
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
26 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
95 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
42 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
10 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
23 0
banner661
banner570

“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin oyuncularından liderimizin mezarına ziyaret

banner476

“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin oyuncularından liderimizin mezarına ziyaret

TRT 1’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisininoyuncuları Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesinin Önderi Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarınları ziyaret etti.

Oyuncular, hayatlarını Kıbrıs Türklerinin mücadelesine adayan iki önemli ismin mezarlarına çiçekler bıraktı.

Duygusal anlar yaşayan dizinin oyuncuları KKTC’nin kurucuları Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük’ün mücadele dönemlerini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs’ta rol aldıkları için onur duyduklarını dile getirdiler.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.