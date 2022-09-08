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Binatlı’da tombala gecelerine Cuma gecesi devam ediliyor

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Binatlı’da tombala gecelerine Cuma gecesi devam ediliyor
Aksa 1. Lig ekibi Binatlı Spor Kulübü’nün yaz ayları boyunca her hafta düzenlediği tombala geceleri kısa bir aranın ardından sürüyor.
Geçtiğimiz salı akşamı yapılması gereken ama Güzelyurt bölgesinin tanınmış ve Binatlı Kulübünde hem futbolcu hem eğitmen hem de yönetimde görev yapmış olan İbrahim Sofu’nun vefatı nedeniyle ertelenen muhteşem tombala geceleri devam ediyor.
Tüm eğlencesi ve zengin ikramiyeler ile 9 Eylül Cuma gecesi, muhteşem geçen gecelere bir yenisini eklemeye hazırlanan Binatlı Kulübü, adamızın değerli sanatçılarından Grup Vizyon ve Osman Oymacı’nın sahne alacağı geceye tüm halkı davet etti.
 
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