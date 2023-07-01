Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı

Güzelyurt’un köklü kulüplerinden Binatlı Yılmaz Spor Kulübü özlenen tombala gecelerine başladı. VeleddinTaşkent Başkanlığında Binatlı Yılmaz Spor Kulübü yönetimi geçtiğimiz Salı akşamı yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkesin özlediği geleneksel tombala gecelerinin ilkini yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi.
Binatlı Spor Kulübü lokalinde yapılan ve ülkemizin sevilen sanatçısı Örge Volkan’nın sahne aldığı gecede, sanatçı konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.
Gecede açılış konuşması yapan yeni başkan Veleddin Taşkent “Bu gece benim ve ekibimin ilk gecesi, kulübümüz en iyi şekilde yöneteceğimize şüpheniz olmasın. Bizim hiçbir kulüp özelliklede bölge kulüplerimiz ile kavgamız olmayacaktır belirtmek isterim” diye sözlerine ekledi.
Gecede sahne alan Örge Volkan kardeşi Binatlı antrenörü Orcun Volkan’ nın kızı Yaz Volkan ile sahnesini paylaştı.
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