Beyarmudu Belediyesi 1.Uluslararası Çocuk Festivali düzenledi

Beyarmudu Belediyesi’nin FOGEM’in katkılarıyla organize ettiği 1. Uluslararası Çocuk Festivali dün akşam Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

Beyarmudu Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18.30’da Beyarmudu’nda kortejle başlayan, çeşitli eğlencelerin ve satış satışlarının gerçekleştiği festivalde Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Türkiye, Bulgaristan, Litvanya, Polonya ve Kırgızistan’dan gelen ekipler sahne aldı.

Bölge okulları Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Pile Türk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu öğrencileri de dans gösterisi yaptı.

Cyprus Dance of Fire ve Mesarya genç müzik grubu da sahne aldı.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, birincisini gerçekleştirdikleri festivalin gelenekselleşmesini temenni ettiklerini kaydetti ve festivalin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.