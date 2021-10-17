“Bellek” Baskı Resim Sergisi Salı günü açılıyor

Milli Arşiv’in 50. yılı münasebetiyle organize edilen “Bellek” Baskı Resim Sergisi 19 Ekim Salı günü açılıyor.

50. yılda, sergilenecek 50 baskı resim Milli Arşiv koleksiyonuna girecek.

Küratörlüğü, Ayhatun Ateşin tarafından gerçekleşecek sergide, Artin Demirci, Aslıhan Kaplan Bayrak, Emrah Güney, Esin OK, Gökhan Okur, Hikmet Uluçam, İlkay Önsoy, Kadir Selçuk Yaşa, Mediha Sevinç, Mesut Eren, Mine Okur, Mustafa Öztunç ,Raif Kızıl, Selçuk Yalovalı, Sibel Kırık, Umut Germeç, Yücel Yazgın’ın 50 Baskı Resmi sergilenecek.

Kuratör Ayhatun Ateşin, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar himayelerinde düzenlenen ve Girne Milli Arşiv Araştırma Dairesi’nde yer alacak serginin açılışının ı saat 18.30’da gerçekleştirileceğini” kaydetti.

19 Şubat 2022’ye kadar açık olacak sergi sonrasında, 50 baskı resim Milli Arşiv koleksiyonuna girecek.