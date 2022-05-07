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Bellapais İlkbahar Müzik Festivali'nde sırada İzmir Klarnet Kuartet

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Bellapais İlkbahar Müzik Festivali'nde sırada İzmir Klarnet Kuartet

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği “17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali” devam ediyor.

16 Nisan’da başlayan festivalde bu akşam Myrrha Trio & Piyanist Yuliya Starastsenkava konseri yer alacak. Yarın akşam ise saat 20.00’de İzmir Klarnet Kuartet Konseri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Klarnet Kuartet, Özlem Pınar, Kerem Özgür Erdem, Tuğer Doruk ve Onur Yıldız’dan oluşuyor.

Öte yandan 9 Mayıs Pazartesi akşamı festivalin konukları ülkenin sevilen topluluklarından Expromte Trio, Bariton Evren Karagöz ile birlikte sahne alacak.

Konser biletleri, Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişinden veya online olarak biletfest.com’dan alınabiliyor.

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