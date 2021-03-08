Belça Mağazası kadın çalışanlarını unutmadı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ülkemizin köklü marketlerinden olan Belça Mağazası bu özel günde kadın çalışanlarını unutmayarak onlara çiçek takdimi yaptı.Belça Mağazası merkez sorumlusu ise yaptığı konuşmada “Her sabah gazetelere korkuyla bakmanın, her akşam haberleri korkuyla izlemenin, sürekli kalp çarpıntısının olmadığı bir dünya istiyorum. Bu kalp çarpıntısı, bu üzüntü, bu telaş, ‘acaba bugün kaç kadın öldürüldü’ duygusundan kaynaklanıyor. Kadınların eğitimlerini aldıkları, meslek sahibi oldukları, sevdikleri ve sevildikleri, mutlu olabildikleri bir toplum düzeni içinde yaşamalarını diliyorum. Tüm emekçi kadınların ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”