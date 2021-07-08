Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile “Kite Surf” etkinliği düzenleniyor.

7. Kite Surf etkinliği, Arda Erkan anısına, 10-11 Temmuz tarihlerinde Yedidalga - Heaven Surf House’da yer alacak.

Etkinlik, uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.