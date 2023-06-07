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Barolar Birliği, 50. kuruluş yılı resepsiyonu düzenledi

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Barolar Birliği, 50. kuruluş yılı resepsiyonu düzenledi
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Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin (KTBB) 50. kuruluş yılı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.
KTBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne'deki The House'da düzenlenen resepsiyon Lefkoşa Belediye Orkestrası dinletisiyle başladı.
“Geçmişten Bugüne Fotoğraflarla 50 Yıl" isimli slayt gösteriminin ardından meslekte 40 yılını dolduran kıdemli avukatlara plaket verildi.

Gecede bir konuşma yapan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, etkinliğin, Barolar Birliği'nin 50 yıllık başarılarını kutlamak ve meslekte uzun yıllar boyunca emek verenleri onurlandırmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin kuruluş tarihçesini anlatan Esendağlı, “Bu 50 yıllık süre zarfında, mesleğimizi ve toplumumuzu daha ileriye taşımak için önemli çalışmalara imza attık ve atmaya devam edeceğiz” dedi.
Esendağlı, Barolar Birliği'nin yalnızca bir meslek örgütü olmayıp toplumsal konularla da ilgilendiğini, özellikle insan hakları başta olmak üzere yasal hakların korunup gözetilmesi konusunda öncü bir organizasyon olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.
 
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