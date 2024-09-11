banner913
banner932
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
17 0
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
23 0
 
72 yaşında hapse gitti
72 yaşında hapse gitti
20 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
29 0
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
30 0
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
84 0
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
29 0
banner1032

"Barış Şiirleri ve Müzik Dinletisi" pazartesi akşamı KTTB Lokali'nde yer alacak

banner1020

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ortaklığında, "Eylül ayı Barış etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Barış Şiirleri ve Müzik Dinletisi", 16 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

banner1045
"Barış Şiirleri ve Müzik Dinletisi" pazartesi akşamı KTTB Lokali'nde yer alacak
banner971
Tabipler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Birlik Lokali'nde (Med Club) saat 19.30'da başlayacak programın açılışında Ersen Sururi ve Kayra Sururi müzik dinletisi sunacak.

Şairler Tamer Öncül, Emel Kaya, Zeki Ali, Halil Karapaşaoğlu, Neşe Yaşın, Jenan Selçuk ve Ümit İnatçı’nın  yer alacağı program  Mustafa Tozakı'nın müzik dinletisiyle sona erecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.