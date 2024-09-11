"Barış Şiirleri ve Müzik Dinletisi" pazartesi akşamı KTTB Lokali'nde yer alacak

Tabipler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Birlik Lokali'nde (Med Club) saat 19.30'da başlayacak programın açılışında Ersen Sururi ve Kayra Sururi müzik dinletisi sunacak.
Şairler Tamer Öncül, Emel Kaya, Zeki Ali, Halil Karapaşaoğlu, Neşe Yaşın, Jenan Selçuk ve Ümit İnatçı’nın yer alacağı program Mustafa Tozakı'nın müzik dinletisiyle sona erecek.
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