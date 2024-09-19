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“Barış İçin Çevre, Çevre İçin Barış” paneli yapıldı

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“Barış İçin Çevre, Çevre İçin Barış” paneli yapıldı
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Biyologlar Derneği’nin düzenlediği “Barış İçin Çevre, Çevre İçin Barış” temalı panel dün akşam Tabipler Birliği lokalinde yapıldı.
Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ve Dr. Fulden Batıbeniz’in konuşmacı olduğu panelle ilgili açıklama yapan dernek,  “Paneli düzenlemekteki amacımız Avrupa Ülkeleri Biyologlar Birliği üyesi olarak Biyologlar Derneği'nin, bir kez daha doğanın sınır, dil, bayrak tanımadığını ve küresel iklim değişikliği sonuçlarını kuzey-güney fark etmeksizin hepimizin en trajik şekilde yaşayacağını bir kez daha belirtmektir.” ifadelerine yer verdi.
 
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