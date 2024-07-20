banner913
banner932
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor
13 0
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
34 0
 
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
40 0
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
27 0
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
24 0
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
32 0
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
66 0
banner1032

Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde ‘Şafak Nöbeti’ tutuldu

banner1020

banner974
Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde ‘Şafak Nöbeti’ tutuldu
banner971
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutuldu.

 
Şafak Nöbeti için saat 20.30’da Yavuz Çıkarma Plajı çemberinde toplanan fener alayı Yavuz Çıkarma Plajı İskelesi’ne yürüdü.
 
Fener alayı korteji ile başlayan nöbette dualar okundu, SAT timi gösteri yaptı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. TRT sanatçıları Dünya Tekin, Zafer Albayrak ve Gökçe Nur Semerci’nin konser verdiği gecede, sevilen sanatçı Ferhat Göçer de sahne aldı. Etkinlikte havai fişek ve lazer gösterileri de yer aldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.