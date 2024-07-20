banner913
banner932
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor
18 0
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
34 0
 
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
40 0
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
28 0
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
24 0
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
34 0
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
66 0
banner1032

Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde su altında Türk ve KKTC bayrağı açıldı

banner1020

banner974
Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde su altında Türk ve KKTC bayrağı açıldı
banner971

Elazığ'da dalgıçlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Keban Baraj Gölü'ne dalış yaparak su altında Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı açtı.

Keban ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Tim Komutanlığınca "Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Derinlere Saygı Dalışı" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, jandarma ekipleri ve Doğu Su Doğa Sporları Kulübü üyeleri Keban Baraj Gölü'nde su altında ve su üstünde Türk ve KKTC bayrağı açtı.

Dalış yapan ekipler, su altında "Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Derinlere Saygı Dalışı" yazılı pankart da açtı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.