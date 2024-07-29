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Baraka yaz şöleni düzenliyor

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Baraka Kültür Merkezi, pazar akşamı Kızılbaş Parkı’nda kültür-sanat şöleni düzenliyor.

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Baraka yaz şöleni düzenliyor
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Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, amfi tiyatroda yapılacak etkinlikte halk dansları gösterileri, müzik dinletileri, katılımlı tiyatro skeçleri, video ve slayt gösterimleri yer alacak.
Kültür Dairesi'nin katkılarıyla 4 Ağustos Pazar günü 20.00-23.00 saatleri arasında halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek şölende, Göç-Taş halk dansları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra, Baraka Tiyatro Ekibi’nin “Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum” adlı skeci, Baraka Gençlik Orkestrası’nın ve Sol Anahtarı’nın konserleri izleyicilerle buluşacak.
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