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Baraka Kültür Merkezi’nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları başlıyor

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Baraka Tiyatro Ekibi'nin, 15-25 yaş arası gençlere yönelik tiyatro çalışmaları 27 Eylül'de başlıyor.

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Baraka Kültür Merkezi’nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları başlıyor
 

Baraka'dan verilen bilgiye göre, çalışmalar, 27 Eylül’de başlayacak ve ücretsiz olarak yapılacak. Bir ay kadar sürecek olan tiyatro çalışmalarının ardından, seçilecek oyun ve oluşacak kadro ile Arabahmet Kültür Evi’nde seyirci ile buluşulması planlanıyor.

Kayıt ve detaylı bilgi için gençlerin 27 Eylül Salı saat 17.30’da Baraka Kültür Merkezi’nde olması gerekiyor.

Çalışmalar her Salı 17.30-19.30 saatleri arasında yapılacak. Programda, gençlerin kendini geliştireceği ve kolektiviteyi öğrenip deneyimleyecekleri çeşitli tiyatro atölyeleri, drama uygulamaları, ses ve diksiyon, müzik ve ritim çalışmaları gibi eğitsel faaliyetler yer alacak.  
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